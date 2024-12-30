غوغل تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود لتحسين "جيميني أيه.آي"

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في ضوء المنافسة القوية على تطوير نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات تلجأ غالباً إلى تقييم أداء نماذجها بأداء النماذج القياسية للصناعة والخاصة بشركات أخرى، بدلاً من قيام المتعاقدين معها بتقييم استجابات الذكاء الاصطناعي لمنافسيهم بعناية شديدة.
يذكر أن المتعاقدين العاملين على تحسين منصة "جيميني" والمكلفين بتقييم دقة مخرجات نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي تستخدمه يسجلون كل إجابة يرونها وفقاً لمعايير متعددة، مثل الصدق والإسهاب.
ويمنح المتعاقدون ما يصل إلى 30 دقيقة لكل إجابة لتحديد الإجابة الأفضل، وهل هي إجابة جيميني أم إجابة كلود، وفقاً للمراسلات بين هؤلاء المتعاقدين التي اطلع عليها موقع "تك كرانش".
وقد بدأ المتعاقدون ملاحظة ظهور الإشارات إلى كلاود على منصة "غوغل" الداخلية التي يستخدمونها لمقارنة إجابات "جيميني" بإجابات نماذج ذكاء اصطناعي غير محددة الاسم، بحسب المراسلات.
وبحسب مخرجات جيميني أثناء عمل المتعاقدين على المنصة والتي اطلع عليها "تك كرانش" فقد ظهرت عبارة "أنا كلاود من إنتاج أنثروبيك".
كما أظهرت المحادثات أن المتعاقدين لاحظوا أن ردود كلاود تبدو وكأنها تركز على السلامة أكثر من جيميني، وكتب أحد المتعاقدين: "إعدادات السلامة الخاصة بكلاود هي الأكثر صرامة" بين نماذج الذكاء الاصطناعي.
وفي حالة أخرى، تجنب كلاود الإجابة على مطالبة، بينما تم وضع علامة على استجابة جيميني باعتبارها "انتهاكاً كبيراً للسلامة".
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