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الثلاثاء، 23-11-2021 09:23 م

غوغل تستعد لإعادة تصميم موقع غوغل بلاي بشكل كامل

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر من داخل شركة غوغل الأمريكية، استعداد الشركة لطرح تحديث شامل لموقع غوغل بلاي ليصبح بشكل مشابه للتطبيق.

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وأكدت المصادر أن غوغل تسعى لعدم إهمال موقع الويب الخاص بالتطبيقات بعد الآن، حيث ستقوم بتقديم تحديثات مستمرة أسوة بالتحديثات التي تصل للتطبيق.


وتهدف غوغل من تحديث موقع غوغل بلاي لجعله أكثر عصرية، وأسهل في التعامل، ولتجعل المستخدمين يستفيدون منه كاستفادتهم من التطبيق، وليكون متوافقاً مع تصميمات الخدمات الأخرى من الشركة.


وكانت شركة غوغل قد أهملت موقع غوغل بلاي، حيث لم تكن توليه الأهمية في التحديثات كالتطبيق الذي يحصل على تحديث جديد مع كل نظام أندرويد جديد.


المصدر - 218

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