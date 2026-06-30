غوغل تضيف إلى جيميناي ميزة إنشاء صور تعتمد على اهتمامات المستخدم

وتتيح الميزة إنشاء صور تعتمد على اهتمامات المستخدم وتفضيلاته الشخصية، مستفيدة من بيانات حساب غوغل مثل Gmail وGoogle Photos وYouTube وGoogle Search، مع إمكانية تفعيلها أو إيقافها وفق رغبة المستخدم.
كما كشفت غوغل عن تحديثات مرتقبة لتطبيق جيميناي، تشمل واجهة جديدة وميزات إضافية للذكاء الاصطناعي، في وقت تجاوز فيه عدد مستخدميه النشطين 750 مليون مستخدم شهريًا.
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