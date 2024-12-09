'غوغل' تضيف ميزة جديدة لتطبيق 'يوتيوب ميوزك'

الوكيل الإخباري- قدمت شركة غوغل بعض التحديثات لتطبيق "يوتيوب ميوزك" لنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS".

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ويتيح تحديث "يوتيوب ميوزك" مشاركة أغنية معينة مع شخص ما، مع المشاركة بوقت محدد داخل المحتوى المسموع، أو جزء محدد في الأغنية المسموعة، وهي الميزة التي ستكون مفيدًة جدًا للبودكاست.



تضيف ميزة المشاركة الآن زر تبديل صغير "ابدأ من x:xx" في الزاوية اليمنى العليا، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

تعمل هذه الميزة تمامًا مثل نظيرتها في تطبيق "يوتيوب" العادي: فهي تضيف الساعة والدقائق والثواني إلى عنوان "URL" للأغنية أو الصوت المشترك إذا حددت أنك تريد المشاركة مع علامة زمنية.



يبدو أن هذه الميزة هي الأكثر فائدة للبودكاست، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة جدًا لتسجيلات الحفلات الموسيقية الطويلة أو حتى الأغاني إذا كنت ترغب في أن يستمع شخص ما إلى جزء معين.



تساعد إضافة هذه الميزة أيضًا في تحقيق الاتساق عبر التطبيقات المختلفة التي تحمل علامة "يوتيوب" التجارية.



أصبحت مشاركة الطابع الزمني متاحة الآن من خلال تحديث الخادم لتطبيق "يوتيوب ميوزك" على نظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS"، وكذلك نسخة "الويب".



حصل تطبيق "يوتيوب ميوزك" على الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا وأصبحت بديلاً جذابًا للغاية لـ "سبوتيفاي".



وقدمت "غوغل" مؤخراً ميزة جديدة في تطبيق "يوتيوب ميوزك" تسمى "الاتصال السريع" والتي تعرض أغانيك المفضلة الأخيرة على الشاشة الرئيسية حتى تتمكن من الضغط عليها بسهولة.