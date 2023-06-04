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الأحد، 04-06-2023 02:13 م

غوغل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل إضافة 7 خصائص وتحديثات جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والساعات الذكية وير أو.إس. تستهدف التحديثات والخصائص الجديدة مساعدة الناس على تعلم مهارات جديدة واستمرار إنتاجيتهم أثناء الحركة وحماية معلوماتهم.

وتضم قائمة الخصائص والتحديثات التي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي، للهواتف والكمبيوتر اللوحي خاصية "ممارسة القراءة" أو "ريدنج براكتيس" التي تساعد القراء في تحسين حصيلتهم اللغوية ومهاراتهم الإنشائية باستخدام الآلاف من الكتب الرقمية الخاصة بالأطفال على خدمة غوغل بلاي بوكس.

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كما توجد خاصية جديدة تتيح خدمات غوغل تي في وغوغل فاينانس وغوغل نيوز على شاشة المستخدم، مع مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة في خدمة "إيموج كيتشن أون جي بورد".
وذكر موقع "سي نت دوت "كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخيارات الجديدة تأتي بعد وقت قصير من مؤتمر مطوري غوغل، حيث كشفت فيه الشركة عن خصائص جديدة في الإصدار الجديد لنظام التشغيل أندرويد14.

وأطلقت الشركة نسخة تجريبية من الإصدار أندرويد 14 على أن تطرحه رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي.

كما جاء الكشف عن الخصائص الجديدة في الهواتف والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قبل أيام من مؤتمر مطوري شركة آبل المنافسة، حيث من المتوقع الكشف عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل المنافس آي.أو.إس .17 وتعتبر هذه التحديثات جزءاً من محاولات إبقاء النظام أندرويد متجدداً وقادراً على المساعدة في مواجهة أنظمة التشغيل المنافسة.

 

وقالت غوغل إن أغلب أصحاب حسابات غوغل في الولايات المتحدة يستطيعون محاولة الإبلاغ عن أنشطة الإنترنت غير القانونية المعروفة باسم "درك ويب" عبر موقع وتطبيق غوغل ويب. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين عمل مسح لمعرفة ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني على خدمة جي ميل الخاص بهم معرضاً للاختراق على شبكة الإنترنت المظلمة.

كما يمكن لمشتركي خدمة غوغل وان البحث عن مزيد من المعلومات الشخصية الحساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي.

 

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