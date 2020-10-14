الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء وشركاؤه بقبضة الامن

إندونيسيا تسجل 129 وفاة و4127 إصابة بكورونا

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة الزرقاء - صورة

انخفاض أسعار الذهب محليا

نقاط ثابتة في عمان لفحص كورونا

تعليق دوام مؤسسة حكومية جديدة بسبب كورونا

فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

ضبط مصور وناشر فيديو فتى الزرقاء

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني




الأربعاء، 14-10-2020 03:00 م

غوغل تطرح تقنيات بحث مدعومة بـالذكاء الصناعي

Google


الوكيل الاخباري – طرحت شركة "غوغل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

اضافة اعلان

ومن المتوقع أن تكشف "غوغل"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من غوغل، الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.


وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغما بين محرك البحث ومساعد غوغل الذكي وخرائط غوغل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.


وكانت شركة "غوغل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
whatsapp

4 ميزات جديدة قادمة الى واتساب

Smartphone Connected To Laptop Computer

3 مشاكل خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB

b955ae2524693a5f06469f5b0bdaf7aaf233e206

ولاية واشنطن تغرم تويتر 100 ألف دولار

news_pic_2862020211409

فيسبوك يقرر حظر الإعلانات المضادة للقاحات

thumb_146289_700_400_0_0_exact

تعطيل عملية قرصنة ضخمة كانت ستؤثر على الانتخابات الأمريكية

147

دراسة: الإدمان على استخدام الهواتف قد يعزز الصحة العقلية!

أخبار متعلقة
8202013145435864698441

غوغل تطلق ميزة جديدة لمساعدة هذه الفئة

180820084208829_youtube-tv

غوغل تخطط لجعل يوتيوب أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت

x1080

غوغل تطلق إصدارا جديدا مخصصا لـ الاجتماعات الصغيرة

google

غوغل يسجل طفرة كبيرة في البحث عن هذا العارض لكورونا

aIion

غوغل تحذف 17 تطبيقا يهدد هاتفك !

1017532253

غوغل تعلن عن خدمة مجانية بعد يومين !