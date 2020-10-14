غوغل تطرح تقنيات بحث مدعومة بـالذكاء الصناعي

الوكيل الاخباري – طرحت شركة "غوغل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

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ومن المتوقع أن تكشف "غوغل"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وستساعد تقنيات البحث الجديدة من غوغل، الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.



وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغما بين محرك البحث ومساعد غوغل الذكي وخرائط غوغل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.



وكانت شركة "غوغل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

المصدر : سبوتنك







