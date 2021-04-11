غوغل تطرح ميزة تسجيل المكالمات تلقائيا من أرقام مجهولة

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير، يوم الجمعة، عن إضافة شركة "غوغل" الأمريكية ميزة تسجيل المكالمات تلقائيا من أرقام غير معروفة إلى تطبيق "الهاتف" الخاص بها.

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ونشر موقع "مطورو إكس دي إيه" لقطات شاشة ثابتة لخاصية "Always Record" (سجّل دائما) الموجود في تطبيق "الهاتف" الذي هو من تطوير "غوغل"، وتم رصدها على هاتف "شاومي مي إيه 3" الصيني، كما أن شركة "غوغل" حصرت هذه الميزة في مناطق معينة مثل الهند.



ومع الميزة الجديدة، لن يضطر المستخدمون إلى الضغط على زر التسجيل في كل مرة عند إجراء مكالمة أو تلقيها، وهو توسع مفيد خاصة للمستخدمين الذين اعتادوا تسجيل المكالمات.



لكن وبحسب موقع "إنغادجيت" فإن توافر الميزة الجديدة قد يكون محدودا للغاية بسبب القوانين واللوائح المختلفة التي يمكن أن تجعل تسجيل المكالمات حقل ألغام قانوني، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن بعض الولايات الأمريكية أقرت قوانين تنص على أن جميع الأطراف في المكالمة يجب أن توافق على التسجيل وليس طرفا واحدا.

وتوضح "غوغل" هذا بالفعل للمستخدمين لأول مرة في توضيح لهم جاء فيه: "عند استخدام ميزة تسجيل المكالمات، فأنت مسؤول عن الامتثال للقوانين السارية المتعلقة بتسجيل المكالمات، يرجى العلم أن العديد من السلطات القضائية تتطلب موافقة كلا الطرفين لمثل هذا التسجيل".



سبوتنيك