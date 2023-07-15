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السبت، 15-07-2023 10:05 ص

غوغل تطلق أداة Bard القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية

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الوكيل الإخباري - أعلنت Google عن إضافة اللغة العربية إلى Bard، أداتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى المتاح وتبسيط المفاهيم المعقدة، مؤكدة أن "بارد" يفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية منها الإماراتية. 

يستند Bard إلى نموذج 2PaLM اللغوي الحديث من Google والمصمّم خصيصاً لفهم المعلومات بلغات عدّة،  يستطيع Bard فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل الإماراتية والمصرية والسعودية، ولكن يردّ دائماً باستخدام اللغة العربية الفصحى.

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يستطيع Bard أيضاً فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي)، كما أنّ واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار.

 

وقالت غوغل "تم أيضاً إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى Bard لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات، ومن بين هذه الميزات: إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام، إمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها، إمكانية مشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة، إمكانية تصدير رموز Python البرمجية إلى منصة Replit التفاعلية لتسهيل عملية البرمجة، وGoogle Colab وهي تساعد المطورين في كتابة وتنفيذ كود بلغة Python عبر المتصفح، لمساعدة المطوّرين في الترميز".

 

 

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