غوغل تطلق إصداراً جديداً من متجر التطبيقات Play

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار الجديد رقم 38.8 من متجر التطبيقات Play، والذي يتيح للمستخدم إمكانية إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة على أجهزة أخرى مثل الساعة الذكية أو التلفاز الذكي انطلاقاً من الهاتف.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن في تطبيق Play إظهار قائمة بكل التطبيقات المثبتة على الأجهزة المرتبطة بحساب المستخدم، مع إمكانية فلترتها تبعاً للجهاز أو موضع التخزين.

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وبطبيعة الحال يُشترط للقيام بذلك التسجيل بنفس الحساب على كلا الجهازين.

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