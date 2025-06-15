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غوغل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق Snapseed على iOS

لاللالالا
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت غوغل تحديثًا كبيرًا لتطبيق تعديل الصور Snapseed على أجهزة آيفون وآيباد، هو الأول منذ عام 2021.

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يحمل التحديث رقم 3.0، ويشمل تصميمًا محدثًا، مع تبويب جديد بعنوان "المفضلة" لحفظ الأدوات المستخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى إعادة ترتيب الواجهة، ونقل خيار التصدير إلى الزاوية العلوية اليمنى.


وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تقدم "تجربة جديدة كليًا وأكثر سهولة" لمستخدمي iOS.


يُذكر أن Snapseed بدأ كتطبيق مخصص لأجهزة آبل قبل استحواذ غوغل عليه عام 2012، ويوفر أدوات احترافية لتعديل صور RAW وJPG.


حتى الآن، لم تؤكد غوغل موعد طرح التحديث لأجهزة أندرويد.

 

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