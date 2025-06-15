غوغل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق Snapseed على iOS

يحمل التحديث رقم 3.0، ويشمل تصميمًا محدثًا، مع تبويب جديد بعنوان "المفضلة" لحفظ الأدوات المستخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى إعادة ترتيب الواجهة، ونقل خيار التصدير إلى الزاوية العلوية اليمنى.
وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تقدم "تجربة جديدة كليًا وأكثر سهولة" لمستخدمي iOS.
يُذكر أن Snapseed بدأ كتطبيق مخصص لأجهزة آبل قبل استحواذ غوغل عليه عام 2012، ويوفر أدوات احترافية لتعديل صور RAW وJPG.
حتى الآن، لم تؤكد غوغل موعد طرح التحديث لأجهزة أندرويد.
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