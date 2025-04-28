غوغل تُطلق تصميما جديدا لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad

الوكيل الإخباري- بعد اختباره في وقت سابق من هذا العام، بدأت غوغل الآن في طرح تصميم جديد لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad بشكل عام. في حين أن لغة التصميم الجديدة كانت متاحة بالفعل في تطبيقات غوغل على نظامي Android والويب، كان تبنيها على iOS أبطأ من المتوقع.

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يبدأ التصميم الجديد في Gmail بشريط بحث على شكل حبة دواء بدلاً من المستطيل المعتاد، مع تغييرات في واجهة المستخدم، مثل تحديد علامة التبويب الحالية على الشريط السفلي بحبة دواء أخرى عندما يتم تفعيل Google Chat و/أو Meet. كما أصبح زر "إنشاء" مستطيلًا مُستديرًا. اللون الأزرق يُستخدم كلون مميز في جميع أنحاء التطبيق، مع تقليل استخدام اللون الأحمر.



لم يتغير درج التنقل في Gmail، الذي يحتوي على المجلدات والعلامات، بينما تم تعديل رمز الفائض (الثلاثي النقاط) ليظهر بشكل أفقي ليتماشى مع التصميم الجديد. هذه التغييرات تهدف إلى تقديم "الشكل والأسلوب المُجدد" الذي يتماشى مع تصميم Material 3 في تطبيقات غوغل الأخرى على Android والويب.



التحديث الجديد، الذي يحمل الإصدار 6.0.250413، يجلب إعادة تصميم Material 3 إلى تطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad، وهو تحديث بسيط ومباشر. هذا التصميم الجديد يتوفر أيضًا في تطبيقات أخرى على iOS مثل Google Chat وMeet وخرائط غوغل والبحث والصور.