غوغل تُطلق تصميما جديدا لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad

يبدأ التصميم الجديد في Gmail بشريط بحث على شكل حبة دواء بدلاً من المستطيل المعتاد، مع تغييرات في واجهة المستخدم، مثل تحديد علامة التبويب الحالية على الشريط السفلي بحبة دواء أخرى عندما يتم تفعيل Google Chat و/أو Meet. كما أصبح زر "إنشاء" مستطيلًا مُستديرًا. اللون الأزرق يُستخدم كلون مميز في جميع أنحاء التطبيق، مع تقليل استخدام اللون الأحمر.
لم يتغير درج التنقل في Gmail، الذي يحتوي على المجلدات والعلامات، بينما تم تعديل رمز الفائض (الثلاثي النقاط) ليظهر بشكل أفقي ليتماشى مع التصميم الجديد. هذه التغييرات تهدف إلى تقديم "الشكل والأسلوب المُجدد" الذي يتماشى مع تصميم Material 3 في تطبيقات غوغل الأخرى على Android والويب.
التحديث الجديد، الذي يحمل الإصدار 6.0.250413، يجلب إعادة تصميم Material 3 إلى تطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad، وهو تحديث بسيط ومباشر. هذا التصميم الجديد يتوفر أيضًا في تطبيقات أخرى على iOS مثل Google Chat وMeet وخرائط غوغل والبحث والصور.
وفي الوقت نفسه، ستتم إضافة ميزة "إنشاء وتعديل أحداث أعياد الميلاد" إلى تقويم غوغل على iOS، بحيث يظهر خيار "عيد الميلاد" عند إنشاء حدث جديد بجانب الخيارات الأخرى مثل "الحدث" و"المهمة". ولكن هذه الميزة لم تُطلق بعد على نطاق واسع.
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