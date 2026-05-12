غوغل تطلق حلًا مجانيًا لإنعاش أجهزة ويندوز 10 القديمة

الوكيل الإخباري- بدأت شركة غوغل الترويج لحل مجاني جديد يتيح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر القديمة العاملة بنظام ويندوز 10 تحسين أداء أجهزتهم دون الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة، وذلك عبر نظام تشغيل بديل يوفر سرعة أعلى وحماية أمنية مستمرة.





وتستهدف المبادرة، بحسب ما أوردته الشركة، مستخدمي ويندوز 10 الذين لن تتمكن أجهزتهم من تشغيل ويندوز 11، في خطوة قد تمنح ملايين الأجهزة عمرًا إضافيًا بدلًا من استبدالها.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10، ما يضع مئات الملايين من المستخدمين أمام خيارين رئيسيين: إما شراء أجهزة جديدة أو الاستمرار باستخدام أنظمة تشغيل غير مدعومة أمنيًا.



بديل مجاني



الحل الذي تطرحه غوغل يتمثل في تثبيت نظام ChromeOS Flex على أجهزة الكمبيوتر القديمة، وهو نظام تشغيل سحابي مجاني يعتمد على متصفح كروم، ويمنح الأجهزة القديمة أداءً أسرع وحماية أمنية مستمرة.



وبحسب الشركة، يمكن للمستخدمين تحويل أجهزتهم القديمة وغير المدعومة إلى أجهزة كمبيوتر سريعة وآمنة ومستدامة مجانًا، دون الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة.



كما أشارت إلى أن النظام الجديد يستهلك طاقة أقل مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة في الوقت نفسه.



أزمة ويندوز 10



تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 مليون جهاز يعمل حاليًا بنظام ويندوز 10 غير مؤهل للترقية إلى ويندوز 11 بسبب متطلبات تقنية صارمة، أبرزها الحاجة إلى شريحة الأمان TPM 2.0.



هذا الواقع دفع كثيرًا من المستخدمين إلى البحث عن بدائل منخفضة التكلفة، خصوصًا مع اقتراب انتهاء التحديثات الأمنية الرسمية من مايكروسوفت خلال الأشهر المقبلة.



ويرى مراقبون أن غوغل تحاول استغلال هذه الأزمة لتعزيز انتشار نظامها خارج نطاق أجهزة كروم بوك.



تسهيل الانتقال



ولتسهيل عملية التحول، تعاونت غوغل مع منصة متخصصة لإطلاق أداة USB منخفضة التكلفة تساعد المستخدمين على تثبيت النظام الجديد بسهولة.



ورغم أن الأداة نفدت بسرعة بسبب الإقبال الكبير، أكدت غوغل أنه بإمكان المستخدمين تنزيل النظام وتثبيته يدويًا من خلال الأدلة والفيديوهات التعليمية المتوفرة عبر الإنترنت.



جذب مستخدمي ويندوز



رغم المزايا التي يقدمها ChromeOS Flex، لا يزال الانتقال من ويندوز إلى نظام يعتمد بشكل كبير على الخدمات السحابية قرارًا غير سهل بالنسبة لكثير من المستخدمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على برامج ويندوز التقليدية.



لكن مع ارتفاع تكاليف شراء أجهزة جديدة، وتزايد المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام أنظمة غير مدعومة، تبدو مبادرة غوغل خيارًا عمليًا لعدد متزايد من أصحاب أجهزة الكمبيوتر القديمة الباحثين عن حل مجاني وآمن.





