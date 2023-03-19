غوغل تطلق مبادرة شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي بدون مجهود

الوكيل الإخباري - ومع هذه المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تواجه غوغل تحركات منافستها مايكروسوفت.





وتحاول مايكروسوفت، وهي أكبر شركة برمجيات في العالم، تطوير تقنيات بحث بديلة لمحرك بحث غوغل التقليدي، باستخدام نظام للذكاء الاصطناعي طورته شركة آوبن إيه.آي الناشئة التي استحوذت عليها مايكروسوفت.



وعانت مايكروسوفت خلال السنوات الماضية من تفوق غوغل عليها في مجالات مهمة مثل إعلانات الإنترنت ومحركات البحث.



ولتحقيق هذا الغرض دمجت مايكروسوفت تكنولوجيا جي.بي.تي للذكاء الاصطناعي في محرك البحث بينج وكذلك في متصفح الإنترنت الخاص بمايكروسوفت. ومن المتوقع دمج هذه التكنولوجيا في حزمة برمجيات مايكروسوفت أوفيس.



تأتي مبادرة غوغل الجديدة قبل إعلان مايكروسوفت الجديدة، حيث شرح أندرياس براون رئيس إدارة التكنولوجيا بشركة مايكروسوفت في ألمانيا أن شركته ستطرح إصداراً جديداً من تكنولوجيا جي.بي.تي باسم جي.بي.تي.4.



وقال براون: "هناك نماذج متعددة الوسائط ستقدم احتمالات مختلفة تماماً بما في ذلك ملفات الفيديو على سبيل المثال" إلى جانب تحسين دعم هذه النماذج للغات المختلفة.



وتستهدف مبادرة غوغل كلا من الشركات والمستخدمين الأفراد.

اضافة اعلان

24