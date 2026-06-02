غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة تحمل اسم "Gemini Intelligence" ضمن نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحويل الهواتف الذكية من مجرد أدوات لتشغيل التطبيقات إلى مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ المهام تلقائياً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.





وتعتمد الميزة على دمج تقنيات "Gemini" بشكل أعمق داخل النظام، ما يتيح للهاتف فهم المحتوى الظاهر على الشاشة والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام متعددة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بينها.



وقالت غوغل إن "Gemini Intelligence" ستكون قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستخدام أوامر بسيطة باللغة الطبيعية، مثل حجز رحلة، أو طلب الطعام، أو إنشاء قائمة تسوق تلقائياً استناداً إلى الملاحظات أو الصور المخزنة على الهاتف.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل نظام أندرويد وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء للمستخدمين.









