الثلاثاء 2026-06-02 11:39 ص

غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل

غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة تحمل اسم "Gemini Intelligence" ضمن نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحويل الهواتف الذكية من مجرد أدوات لتشغيل التطبيقات إلى مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ المهام تلقائياً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان


وتعتمد الميزة على دمج تقنيات "Gemini" بشكل أعمق داخل النظام، ما يتيح للهاتف فهم المحتوى الظاهر على الشاشة والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام متعددة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بينها.

وقالت غوغل إن "Gemini Intelligence" ستكون قادرة على تنفيذ مهام معقدة باستخدام أوامر بسيطة باللغة الطبيعية، مثل حجز رحلة، أو طلب الطعام، أو إنشاء قائمة تسوق تلقائياً استناداً إلى الملاحظات أو الصور المخزنة على الهاتف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل نظام أندرويد وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء للمستخدمين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

أخبار محلية النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

تعبيرية

المرأة والجمال مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

ل

عربي ودولي عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

أخبار محلية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

منوعات كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

فلسطين القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

طبيب يحدد احتياج البالغين اليومي من السعرات الحرارية وفق العمر والنشاط

طب وصحة طبيب يحدد احتياج البالغين اليومي من السعرات الحرارية وفق العمر والنشاط



 
 






الأكثر مشاهدة

 