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الثلاثاء، 19-09-2023 03:08 م

غوغل تطلق ميزة لمتحدثي اللغة العربية

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الوكيل الإخباري- أعلنت غوغل اليوم عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم.

أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة غوغل، والاستفادة من صور بحث غوغل في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

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يستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في غوغل، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات.

 

إن ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

 

البيان


 




 

 


 

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