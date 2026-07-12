غوغل تطلق ميزة "Video Remix" لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي

وتعتمد الميزة على نموذج "Gemini Omni"، إذ تتيح تعديل الإضاءة والخلفيات وإضافة تأثيرات فنية متنوعة عبر بضع نقرات.
وبدأت غوغل طرح الميزة تدريجياً لمشتركي باقات "Google AI Plus" و "Google AI Pro" و "Google AI Ultra" في عدد من الدول، على أن تتوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى.
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