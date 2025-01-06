غوغل تطلق وظيفة جديدة لإطالة عمر البطارية

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة، التي تحمل الاسم "Limit to 80%"، تضع حداً لشحن البطارية يُقدر بـ 80%، حيث يتم إيقاف إمداد البطارية بالطاقة عند الوصول إلى نسبة الشحن 80%.
ويمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال المسار “Settings/Battery/Charging optimization/ Limit to 80%” (الإعدادات/البطارية/تحسين الشحن/حد 80%).
يُشار إلى أن نسبة الشحن الموصى بها لبطارية الهاتف الذكي تتراوح بين 20% و80%.
-
أخبار متعلقة
-
ميتا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام
-
مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي
-
بمناسبة العام الجديد.. واتساب يضيف ميزات احتفالية "مؤقتة"
-
بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف
-
ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل
-
حيلة بسيطة تمنحك 15 غيغا إضافية في مساحة تخزين Gmail
-
غوغل تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود لتحسين "جيميني أيه.آي"
-
الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد