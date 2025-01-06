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غوغل تطلق وظيفة جديدة لإطالة عمر البطارية

رببر
تعبيرية
الإثنين، 06-01-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة غوغل وظيفة جديدة، لتحسين عملية الشحن، من أجل إطالة عمر بطارية الهاتف.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة، التي تحمل الاسم "Limit to 80%"، تضع حداً لشحن البطارية يُقدر بـ 80%، حيث يتم إيقاف إمداد البطارية بالطاقة عند الوصول إلى نسبة الشحن 80%.

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ويمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال المسار “Settings/Battery/Charging optimization/ Limit to 80%” (الإعدادات/البطارية/تحسين الشحن/حد 80%).

 

وتتوفر الوظيفة الجديدة لهواتف Pixel 6 والموديلات الأعلى العاملة لنظام التشغيل Android 15 .

 


يُشار إلى أن نسبة الشحن الموصى بها لبطارية الهاتف الذكي تتراوح بين 20% و80%.

 

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gnews

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