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الأحد، 10-01-2021 12:12 م

غوغل تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تطور حاليا ميزة جديدة يمكنها ان تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

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وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيق "غوغل فون" الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.


وتختبر حاليا "غوغل" الخدمة الجديدة عبر أجهزة "بيكسل" التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف "نوكيا" و"شاومي".

 

والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو أن غوغل ستخطر كلا الطرفين بأنه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف أن يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال أو خلاله.


ومن المقرر أن توفر غوغل تلك الخدمة لكل هواتف الأندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على تلك الهواتف المختارة.


وقالت "غوغل" إن تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الإطلاع عليها من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية أو يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.

 

سبوتنيك

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