الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

مياه الأمطار تداهم منازل في دير علا

الأربعاء، 08-02-2023 02:33 م

غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

google-76522_1280


الوكيل الإخباري - كشفت شركة غوغل يوم الثلاثاء، خلال فعاليات "اليوم العالمي للإنترنت الآمن" عن إطلاق ميزة لن تظهر سوى عبر محرك البحث الخاص بها من أجل تقديم خدمة أكثر أماناً للباحثين عن الصور.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يتم تعتيم الصور المزعجة أو الصادمة التي قد تظهر في النتائج عند إجراء أي عملية بحث، وستكون هذه الخدمة مفعلة بشكل تلقائي ولكن يمكن إطفاؤها حسب الرغبة. 


وأوضحت أن هذه الخدمة سوف تكون منفصلة عن خاصية البحث الآمن التي عادة ما تحجب المواد المثيرة أخلاقياً مثل القتل والمخدرات والإباحية، التي عادة ما يتم تفعيلها تلقائياً أمام المستخدمين دون سن الـ18 عاماً. 

وبحسب الصور التي شاركتها غوغل، فإن التعميم سيكون مشابهاً لما يظهر على فيسبوك في المواد التي تحتمل الأخبار الكاذبة أو المضللة. 


وفي إطار آخر، سوف تعمل غوغل على إضافة طبقة حماية جديدة لعبارات/كلمات السر داخل متصفح كروم وعلى نظام تشغيل أندرويد، بحيث سيتمكن المستخدم من اللجوء إلى العلامات البيومترية قبل إضافة عبارات /كلمات السر إلى أي صفحة أو مستند أمامه. 

وأفادت غوغل أنها تعمل أيضاً على نقل تلك الميزات لكي تعمل بشكل مماثل عبر نظام تشغيل آي أو أس قريباً جداً، بحيث يمكن أيضاً استخدام خاصية المسح الضوئي للوجه "فايس آيدي" لحماية البيانات المعروضة على الشاشة.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mastodon-what-is

الطريقة الأمثل لاستخدام ماستودون البديل عن تويتر

معلومات_عن_شركة_أبل

تحديث iOS الجديد يدمر ميزة أساسية على آيفون

image

كيفية كشف الاحتيال على واتساب

shutterstock_2237419435-730x438

تويتر تفرض رسوما باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية

_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل

أنهى-حياة-زوجته-بسبب-بلوك-على-الـ-WhatsApp-1

واتساب يختبر ميزة جديدة

أخبار متعلقة
_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل

928152_tik-tok

إجراءات جديدة في تيك توك لضبط نوعية المحتوى

czo1MToiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMzLzIwMjMyMzE3MTU1NzM3MjIuanBnIjs=

5 طرق يمكن أن تتفوق بها أداة تعقب غوغل على 'إير تاغز' من آبل

FnvupT2WIBA4MsS

تعرف إلى مخاطر تحميل البرامج من محرك البحث غوغل

210100_10_1675291503

تتبع الطرود البريدية ميزة جديدة من جيميل

2023124113920982HC (1)

خطوات لاستعمال ذراع التحكم غوغل Stadia مع الأجهزة الأخرى