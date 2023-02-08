غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

الوكيل الإخباري - كشفت شركة غوغل يوم الثلاثاء، خلال فعاليات "اليوم العالمي للإنترنت الآمن" عن إطلاق ميزة لن تظهر سوى عبر محرك البحث الخاص بها من أجل تقديم خدمة أكثر أماناً للباحثين عن الصور.



ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يتم تعتيم الصور المزعجة أو الصادمة التي قد تظهر في النتائج عند إجراء أي عملية بحث، وستكون هذه الخدمة مفعلة بشكل تلقائي ولكن يمكن إطفاؤها حسب الرغبة.





وأوضحت أن هذه الخدمة سوف تكون منفصلة عن خاصية البحث الآمن التي عادة ما تحجب المواد المثيرة أخلاقياً مثل القتل والمخدرات والإباحية، التي عادة ما يتم تفعيلها تلقائياً أمام المستخدمين دون سن الـ18 عاماً.



وبحسب الصور التي شاركتها غوغل، فإن التعميم سيكون مشابهاً لما يظهر على فيسبوك في المواد التي تحتمل الأخبار الكاذبة أو المضللة.





وفي إطار آخر، سوف تعمل غوغل على إضافة طبقة حماية جديدة لعبارات/كلمات السر داخل متصفح كروم وعلى نظام تشغيل أندرويد، بحيث سيتمكن المستخدم من اللجوء إلى العلامات البيومترية قبل إضافة عبارات /كلمات السر إلى أي صفحة أو مستند أمامه.



وأفادت غوغل أنها تعمل أيضاً على نقل تلك الميزات لكي تعمل بشكل مماثل عبر نظام تشغيل آي أو أس قريباً جداً، بحيث يمكن أيضاً استخدام خاصية المسح الضوئي للوجه "فايس آيدي" لحماية البيانات المعروضة على الشاشة.

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