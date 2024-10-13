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غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري-   تختبر شركة غوغل حاليًا ميزة جديدة تستهدف مدونات الطعام، إذ تعمل على إظهار الوصفات الكاملة للوجبات مباشرة ضمن نتائج البحث، دون مغادرة بحث غوغل.

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وتتيح الميزة الجديدة، التي تُسمى "العرض السريع"، ظهور الوصفة الكاملة للطعام دون مغادرة صفحة نتائج البحث، وفق موقع "ذا فيرج" التقني.


وأظهر الموقع مثالًا بالصورة للميزة الجديدة، فعلى سبيل المثال، يُظهر البحث عن "وصفة بسكويت رقائق الشوكولاتة" زر "العرض السريع" لوصفة من مدونة Preppy Kitchen.


يُوجه النقر فوقه إلى سحب وصفة كاملة بالمكونات والصور والتعليمات خطوة بخطوة، دون مغادرة بحث غوغل.


وقالت المتحدثة باسم غوغل، بريانا داف، للموقع عبر رسالة بريد إلكتروني: "نحن نجرب دائمًا طرقًا مختلفة لربط مستخدمينا بمعلومات عالية الجودة ومفيدة. لقد عقدنا شراكة مع عدد محدود من المبدعين لبدء استكشاف تجارب وصفات جديدة تكون مفيدة للمستخدمين وتعزز قيمة الويب. ليس لدينا أي شيء نعلنه الآن".

 

وأضافت داف أن الميزة هي تجربة مبكرة محدودة وأن الشركة لديها اتفاقيات قائمة مع مدوني الوصفات المشاركين.

 

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