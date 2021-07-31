السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النقباء: لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية في ظل تطبيق قانون الدفاع

حريق بمستودع البسة في الرصيفة

وزارة التربية : لا تكميلية استثنائية للتوجيهي بعد إعلان النتائج

الأمن يكشف تفاصيل خطيرة عن نوع مخدر جديد بالاردن - فيديو

تنظيم معرض للفن التشكيلي في بيت عرار بإربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الوهادنة

نحو 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

الأردن يدين هجومين إرهابيين في العراق

اعطاء نحو 465 ألف جرعة لقاح خلال أسبوع بالأردن

12 وفاة و562 إصابة بكورونا السبت

السبت، 31-07-2021 03:11 م

غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

advantages-of-android-app-developers


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل أنها ستتبع سياسات جديدة مع متجر تطبيقات Google Play لتعزيز خصوصية بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد.

اضافة اعلان


وقالت الشركة على مواقعها الرسمية مؤخرا "نعمل عن كثب مع مطوري البرامج للحفاظ على متجر Google Play كمساحة آمنة وموثوقة لتحميل التطبيقات من قبل مليارات المستخدمين حول العالم، لذا نطور قسم أمان جديد لهذا المتجر لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين.. سنتفق مع المطورين على آلية تجعل عملية تحميل التطبيقات أكثر شفافية، ليظهر للمستخدم شرح مفصل عن البيانات التي يجمعها ويشاركها كل تطبيق".


وتبعا لغوغل فإن التطبيقات التي سيسمح بالتعامل بها عبر متجر Google Play مستقبلا ستكون أكثر شفافية من ناحية الإعلان عن البيانات للمستخدم، وسيضطر مطوروها للإعلان عن عدة نقاط للمستخدمين أهمها:


-إظهار فيما إذا كان التطبيق يتبع سياسات أمان معينة مثل تشفير البيانات.
- الإعلان فيما إذا كان التطبيق يتبع سياسة "الحماية العائلية" التي تستخدم من قبل بعض الأهالي للتحكم بنوعية البياناتت التي يمكن أن تصل لأطفالهم.
- منح المستخدمين حرية اختيار مشاركة البيانات من قبل التطبيق.
- أن يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية حذف البيانات في حال قرروا إلغاء تثبيت التطبيق.


ومن المتوقع أن تبدأ غوغل باتباع السياسات الجديدة فيما يتعلق بمتجر تطبيقاتها الإلكتروني اعتبارا من العام القادم، بعد أن تنسق مع مطوري التطبيقات وتطلعهم على كل الشروط اللازمة للترويج لمنتجاتهم عبر المتجر.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a2936533-c1b7-44db-a68d-38d76afc69e3

كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!

counterfeit-money-1280x720

كشف النقود المزيفة باستخدام الهاتف النقال

mxnk6iwvykg34w8mss5gz4b7w2uh49i4

تويتر تطلق مسابقة للهاكرز جوائزها آلاف الدولارات

windows_11_generic_hero_1

إعلان موعد إطلاق النسخة الكاملة من ويندوز 11

_119419882_hi068557776

تقنية جديدة تجعل أرشيفك في واتسآب لا يطاردك بعد الآن

tablet_cat-100038149-gallery

إلى محبي القطط.. تطبيق على الهاتف يطلعك على حالة قطك النفسية

أخبار متعلقة
21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

احتكار آبل للتطبيقات عبر متجرها

75945Image1

جوجل تعلن نهاية جيلي بين

mika-baumeister-QIpLrHJiv2o-unsplash

غوغل تحذر: تطبيقات شهيرة في أندرويد تسرق كلمات مرور فيسبوك ! - صور

how-to-install-an-apk

جوجل تبتعد عن ملفات APK

كيفية-تشغيل-العديد-من-تطبيقات-أندرويد-في-حاسوب-ويندوز-10-في-الوقت-نفسه

طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10