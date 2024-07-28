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غوغل تعلن عن ميزة جديدة-تفاصيل

غوغل
غوغل
الأحد، 28-07-2024 10:33 ص

 

الوكيل الاخباري- أعلنت غوغل أن إدخال تعديلات جديدة على إصدار Gemini 1.5 Flash، ستمكن المستخدمين من الاستفادة من خدماته مجانا.

 

وأشارت غوغل عبر صفحاتها الرسمية على الإنترنت إلى أن إصدار Gemini 1.5 Flash الجديد سيوفر خدماته بشكل مجاني للمستخدمين في معظم دول العالم، وسيمنحهم إمكانية البحث عن المعلومات وطرح الأسئلة عبر أكثر من 40 لغة.

 

وتبعا للخبراء في غوغل فإن إصدار Gemini 1.5 Flash الجديد تحسنت فيه سرعة الاستجابة بشكل كبير مقارنة بإصدارات Gemini السابقة، كما أصبح هذا النموذج أكثر قدرة على التعامل مع البيانات وفهم الصور.

وكانت غوغل قد ذكرت في وقت سابق أن نموذج Gemini 1.5 Flash الجديد يعد مناسبا للعمليات التي لا تتطلب استجابات فورية، إذ أنه قادر على تحليل كميات كبيرة من البيانات والنصوص والقيام بمهام الترجمة، كما أنه قادر على القيام بمهام إنشاء الرموز البرمجية.

روسيا اليوم

  

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