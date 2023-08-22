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الثلاثاء، 22-08-2023 05:00 م

غوغل تعمل على برنامج ذكاء اصطناعي يقدم نصائح حياتية

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الوكيل الإخباري- تنتشر معلومات حالياً عن قيام شركة غوغل بالاستعداد لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتقديم النصائح الحياتية للناس.

وسيتمكن نموذج “بارْد” للذكاء الاصطناعي ذو القدرات اللغوية الضخمة من غوغل أن يكتسب وينفذ قريباً المزيد من الوظائف، حيث تعمل غوغل حالياً على إنشاء 21 طريقة مختلفة لاستخدام “بارد”، ومن بينها استخدامه كمدرب حياة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم نصائح حياتية مفيدة للناس.


ويذكر أن غوغل قامت بدمج مختبر أبحاث “ديب مايند” مع فريق الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الميزة، التي يمكنها الرد على الأسئلة الحرجة بمعامل عاطفي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز". 


وتدرس غوغل أيضاً طرقاً أخرى لتنفيذ برنامج “بارد”، وابتكار أداة قادرة على إنتاج محتوى علمي وإبداعي. علاوة على ذلك، فقد يزود “بارد” أيضاً بمزايا إضافية، يمكن أن تساعد الصحافيين في وضع العناوين الرئيسية لمقالاتهم وبحوثهم. 


واعتباراً من الآن، فقد أصبح كل من “غوغل بارد” و”شات جي بي تي”، قادرين على إنتاج استجابات شبيهة بالردود البشرية على معظم الاستفسارات. ولكن مع ذلك، يبقى لديهما مجموعة من المشكلات الخاصة بهما، التي تجعل برنامج الدردشة الآلي يختلق حقائق قد لا تكون صحيحة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

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