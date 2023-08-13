غوغل تعمل على ميزة تبديل هواتف أندرويد أثناء المكالمات

الوكيل الإخباري- كشف تقرير جديد أن غوغل تعمل على ميزة جديدة تُسمّى Link Your Devices، تربط أجهزة أندرويد المسجلة في نفس حساب غوغل.



وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين ببدء مكالمة هاتفية على هاتف أندرويد واحد، والتبديل بسلاسة إلى هاتف مرتبط. وتسمى هذه الميزة "تبديل المكالمات"، وهي الخيار الوحيد المتاح في صفحة قائمة ربط الأجهزة.

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وعلى الرغم من عدم إدراجه في القائمة، اكتشف الخبير مشعل رحمان أيضاً ميزة تسمى "مشاركة الإنترنت"، والتي تسمح للجهاز المرتبط بمشاركة شبكة واي فاي أو اتصال الإنترنت مع هاتف آخر مرتبط.



وستعلم التطبيقات المستخدمين كيف يمكنهم مشاركة المحتوى الخاص بهم عبر الأجهزة المرتبطة. وعندما تبدأ غوغل في طرح هذه الميزة، يمكن إعدادها من خلال الانتقال إلى الإعدادات- غوغل- الجهاز والمشاركة.





وتقدم آبل الفعل ميزة مشابهة تسمى Continuity تسمح للمستخدم بربط الأجهزة التي لها نفس معرف آبل. ويمكن للمستخدمين مشاركة المكالمات الخلوية ورموز المستندات والرسائل والمحتوى من "الحافظة العامة" والمزيد.

وبالمثل، تسمح "متابعة التطبيقات" من سامسونغ للمستخدم بالبدء في استخدام تطبيق على جهاز غالاكسي، ومواصلة العمل مباشرة من حيث توقف على أجهزة غالاكسي معينة.



ويمكن تشغيل ميزة Link Your Devices على الإصدار الثابت والنهائي من أندرويد 14، والذي يمكن إصداره في أي وقت. وإذا لم يتم تضمين الميزة في أندرويد 14، فقد تظهر في التحديث المستقبلي الذي يتم طرحه بواسطة غوغل في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع فون أرينا.

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