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غوغل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها.. اليكم السبب

فل
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-  في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الاحتيال، أعلنت غوغل عن تعليق 39.2 مليون حساب إعلاني خلال عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم تعليقه في العام السابق.

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وقالت الشركة إنها استعانت بنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لرصد الأنشطة المشبوهة، مثل انتحال هوية الشركات واستخدام تفاصيل دفع غير مشروعة، مما مكّنها من إيقاف معظم الحسابات قبل عرض أي إعلان.


كما أطلقت غوغل أكثر من 50 تحسينًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي لتعزيز سلامة الإعلانات عبر منصاتها.


وأكد أليكس رودريجيز، المدير العام لسلامة الإعلانات، أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا كبيرًا، لكن لا تزال هناك رقابة بشرية في جميع مراحل عملية التحقق. وكشف أن أكثر من 100 خبير من فرق مختلفة، بما في ذلك DeepMind، تعاونوا لوضع إجراءات مضادة للاحتيال الإعلاني، وخاصة عمليات التزييف العميق وانتحال الشخصيات العامة.

 

لبنان 24

 
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