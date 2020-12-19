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السبت، 19-12-2020 10:17 ص

غوغل تقدم اختبار كوفيد-19 مجانا لجميع موظفيها في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - قالت شركة ألفابت الأمريكية المالكة لشركة غوغل، أمس الجمعة إنها تقدم اختبار "كوفيد-19" في المنزل مجانًا وأسبوعيًا لجميع موظفيها في الولايات المتحدة وتخطط لتوسيع نطاق الاستفادة على مستوى العالم العام المقبل.

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وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة أطلقت ميزة الاختبار هذا الأسبوع لجميع الموظفين الأمريكيين البالغ عددهم 90 ألف موظف، بحسب رويترز. 

وأضاف المتحدث إن الشركة توصي بإجراء اختبار لكل موظف أسبوعيا، رغم أن ذلك ليس إلزاميا.


يشار إلى أن الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد للإصابات في العالم سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة يوم الخميس بلغ أكثر من 239 ألفا.


وتجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس 311 ألفا داخل الولايات المتحدة في حين سجلت البلاد أرقاما قياسية متتالية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال الأيام العشرين الماضية مقتربة من 114 ألف يوم الخميس. 


وبدأت الولايات الأمريكية بالفعل حملة تطعيم ضد الفيروس بلقاح شركة فايزر، ويتوقع أن تمنح السلطات موافقتها للقاح ثان من إنتاج شركة موديرنا خلال اليومين المقبلين.



 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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