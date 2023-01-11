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الأربعاء، 11-01-2023 04:40 م

غوغل تقدم ميزات جديدة إلى الإصدارات القديمة من أندرويد

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الوكيل الإخباري - تتخذ غوغل خطوة أخرى لجلب ميزات جديدة للهواتف التي لم يتم تحديث نظام التشغيل عليها منذ سنوات، حيث أصدرت شيئاً يسمى "Extension Software Developer Kit"، والذي يتيح للمطورين استخدام ميزات مثل منتقي الصور الجديد لنظام أندرويد 13 في التطبيقات التي تعمل على بعض إصدارات أندرويد 11 و12.

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وفي منشور مدونة يعلن عن التغيير، تقول الشركة إن الميزة تتيح توسيع دعم بعض وظائف النظام الأساسي إلى إصدارات أندرويد الحالية. وبينما يعد الوصول إلى منتقي الصور الحصري سابقاً لنظام أندرويد 13 أمراً رائعاً بالتأكيد، يبدو أن غوغل لديها خطط أكبر بكثير لـ Extension SDK.

ويقول سكوت ويستوفر، المتحدث باسم غوغل "يمهد هذا التحديث أيضاً الطريق لتوسيع اختبار Privacy Sandbox على أندرويد، وهو بديل قيد التقدم لنظام تتبع الإعلانات الحالي، وتخطط الشركة لطرح الإصدار التجريبي للنظام على أندرويد 13.

وحتى الآن، لا تتحدث غوغل عن دعم Privacy Sandbox للإصدارات الأقدم من نظام التشغيل. بدلاً من ذلك، يبدو أن Extension SDK سيساعد الشركة على تحديث Privacy Sandbox على الإصدارات الأحدث من أندرويد دون الحاجة إلى طرح تحديثات نظام التشغيل الرئيسية. وتستخدم المدونة الاختبار كمثال على كيف أن القدرة على تقديم ميزات جديدة خارج التحديثات الرئيسية تتيح ابتكارات أسرع.

وتتعهد غوغل بأنها لن تستمر في تتبعك بعد استبدال ملفات تعريف الارتباط فقط. الطريقة التي يعمل بها هذا معقدة، ومشاركة المدونة التي تعلن عن الأخبار موجهة بشكل أساسي إلى المطورين الذين سيستفيدون بالفعل من النظام. ويستفاد من هذا النظام لإجراء تغييرات على واجهات برمجة التطبيقات التي يستخدمها المطورون ومنحهم طرقاً جديدة للتحقق مما يستطيع النظام القيام به.

ويعد هذا أحدث جهد من غوغل للتأكد من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الحصول على ميزات جديدة، حتى إذا كانت الشركة التي صنعت هواتفهم لا تصدر تحديثات للبرامج. ومع أندرويد 10 ، قدمت الشركة "Project Mainline"، والذي يهدف إلى تحديث بعض أجزاء نظام التشغيل من خلال متجر Play.

وتم تعديل بعض أنظمة أندرويد للتحكم في أشياء مثل تشغيل الوسائط وواي فاي والأذونات وحتى وقت تشغيل أندرويد نفسه، مما يمنح غوغل مزيداً من التحكم في كيفية تحديثها. وقد اتخذت الشركة طرح ميزات جديدة مثل بطاقات هوية الحالة الرقمية (التي يمكن استخدامها نظرياً على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 8) عبر خدمات غوغل بلاي، والتي تحصل على التحديثات من خلال متجر Play، بدلاً من الإصدارات النقطية إلى أندرويد نفسه، بحسب موقع ذا فيرج.

 

 

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