غوغل تقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - أصدرت شركة "غوغل" الأمريكية قرارا بإيقاف بيع هواتفها القديمة، بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

اضافة اعلان



وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليا على هاتف "بيكسل 5 أيه" الجديد، استعدادا لطرحها هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين.



وفوجئ رواد متاجر "غوغل" سحبها هاتفي "بيكسل 5" و"بيكسل 4 أيه" من تلك المتاجر، فيما يبدو أنه حث للمستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.



وأتاحت متاجر "غوغل" أيضا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

المصدر : سبوتنك



