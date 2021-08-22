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الأحد، 22-08-2021 01:24 م

غوغل تقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - أصدرت شركة "غوغل" الأمريكية قرارا بإيقاف بيع هواتفها القديمة، بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

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وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليا على هاتف "بيكسل 5 أيه" الجديد، استعدادا لطرحها هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين.

وفوجئ رواد متاجر "غوغل" سحبها هاتفي "بيكسل 5" و"بيكسل 4 أيه" من تلك المتاجر، فيما يبدو أنه حث للمستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.


وأتاحت متاجر "غوغل" أيضا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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