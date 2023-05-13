غوغل تكتشف خللا في الميكروفون عند استخدام واتساب

الوكيل الإخباري - قالت غوغل إنها اكتشفت خللاً في نظام أندرويد سبب إشعارات عن الخصوصية غير صحيحة، وبدا كأن واتساب، يصل إلى ميكروفون الجهاز حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.



وقال متحدث باسم الشركة إنها تعمل على إصلاح الخطأ في بنظام أندرويد وليس بـ “واتساب”.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر مهندس يعمل في تويتر لقطات شاشة ادعى فيها أن واتساب ، يصل إلى ميكروفون هاتفه، ويستخدمه حتى أثناء نومه.

ودفعت لقطات الشاشة العديد من المستخدمين، بما في ذلك رئيس تويتر، إيلون ماسك، إلى الرد على التغريدة قائلاً، إن الوصول إلى الميكروفون من واتساب كان غريباً.



وفي تغريدة منفصلة، قالت واتساب، إنها كانت على اتصال بمهندس تويتر الذي أبلغ عن المشكلة. وأشارت إلى أن الخطأ في نظام أندرويد، وطالبت غوغل بالتحقق منه ومعالجته.

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