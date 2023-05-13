السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 12:24 م

غوغل تكتشف خللا في الميكروفون عند استخدام واتساب

تنزيل-واتساب


الوكيل الإخباري - قالت غوغل إنها اكتشفت خللاً في نظام أندرويد سبب إشعارات عن الخصوصية غير صحيحة، وبدا كأن واتساب، يصل إلى ميكروفون الجهاز حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تعمل على إصلاح الخطأ في بنظام أندرويد وليس بـ “واتساب”. 

اضافة اعلان


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر مهندس يعمل في تويتر لقطات شاشة ادعى فيها أن واتساب ، يصل إلى ميكروفون هاتفه، ويستخدمه حتى أثناء نومه.

 

ودفعت لقطات الشاشة العديد من المستخدمين، بما في ذلك رئيس تويتر، إيلون ماسك، إلى الرد على التغريدة قائلاً، إن الوصول إلى الميكروفون من واتساب كان غريباً. 

وفي تغريدة منفصلة، قالت واتساب، إنها كانت على اتصال بمهندس تويتر الذي أبلغ عن المشكلة. وأشارت إلى أن الخطأ في نظام أندرويد، وطالبت غوغل بالتحقق منه ومعالجته.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

109593

خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة إلى العرض الشامل

20235131116267964L

تحديث بغيض لطابعات 'أتش بي' يغضب رواد الانترنت

kikik

نصائح مهمة لمستخدمي فيسبوك بعد 'أزمة طلبات الإضافة'

main_image645e2a70ef03c

ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

196270

خلل في فيسبوك بعدة دول: بمجرد زيارة الملف الشخصي لشخص آخر يُرسل طلب صداقة تلقائياً

أخبار متعلقة
واتساب-تغرات

'واتساب' يحمي مستخدميه من الرسائل المزعجة!

واتسا

"واتساب" يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين

GettyImages-1154399861

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

main_image645950978af06

تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

202356105136644I7

غوغل تُدمج قريباً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

62-143345-saudi-open-whatsapp-connection-question-answered_700x400

قريباً .. واتساب تطرح ميزة للدردشات