الإثنين 2026-06-08 11:06 م

غوغل تكشف حقيقة ميزات الذكاء الاصطناعي في "كروم"

غوغل تكشف حقيقة ميزات الذكاء الاصطناعي في "كروم"
غوغل
 
الإثنين، 08-06-2026 10:42 م
الوكيل الإخباري-   أثار التحديث الأخير لمتصفح "غوغل كروم" نقاشاً واسعاً بين المستخدمين وخبراء التقنية، بعد دمج مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن تجربة التصفح اليومية، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية واستهلاك موارد الأجهزة.اضافة اعلان


وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت شركة غوغل أن الهدف من إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي يتمثل في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل عمليات البحث وتنظيم علامات التبويب وتوفير أدوات للكتابة الذكية، وليس جمع البيانات أو انتهاك الخصوصية.

وأوضحت الشركة أن الميزات الجديدة تعمل وفق معايير أمان مرتفعة، مع منح المستخدمين حرية كاملة في تفعيل هذه الأدوات أو إيقافها عبر إعدادات المتصفح، بما يتيح لهم التحكم بمستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل "كروم".

وشددت غوغل على التزامها بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في التعامل مع البيانات، مؤكدة أن سجلات التصفح الشخصية لا تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة صريحة من أصحابها.
 
 


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