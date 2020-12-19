السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

اخر تطورات وصول لقاح كورونا للاردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في جبل الحسين

ايعاز عاجل من وزير الصحة

مقترحات عملية لتشجيع التنمية

ماذا تخطط إسرائيل للمسجد الأقصى؟

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

اجراءات حكومية هامة قبل نهاية العام

تجارة الأردن : الركود يخيم على قطاع الألبسة والأحذية

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

السبت، 19-12-2020 02:24 م

غوغل تكشف سر تعطل يوتيوب وبعض خدماتها الاثنين الماضي

google-cloud-regions


الوكيل الاخباري - كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم السبت، عن السر وراء العطل الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتسبب في وقف خدمات مواقعها "يوتيوب" و"جي ميل" و"غوغل درايف" لما يقرب من 45 دقيقة.

اضافة اعلان

وأوضحت الشركة في بيان حصل عليه موقع "9 تو 5 غوغل" أنه في وسط انقطاع الخدمة كانت "غوغل" انتهت من مهمة هي الترحيل إلى خدمة معرف المستخدم الخاصة بها، والتي تتعامل مع مصادقة بيانات اعتماد حسابات المستخدمين.

وتابعت أن المشكلة نشأت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما انتقلت الشركة إلى نظام جديد لتخصيص موارد النظام، لكن مع ترك أجزاء من النظام القديم في مكانها، ومع ترك هذه المكونات القديمة في مكانها، فقد عادت بشكل غير صحيح مع وجود خطأ حول الاستخدام عند الصفر.

وتابعت "غوغل" في بيانها أن انقطاع الخدمة كان سيحدث في وقت سابق لولا فترة السماح التي وضعتها الشركة، لكن لسوء الحظ انتهت صلاحية هذا الإصلاح، وبدأت أنظمتها الآلية تتصرف كما لو كانت المشكلة حقيقية.


وأشارت "غوغل" إلى أنه كان لديها إجراءات وقائية لمنع هذه الأنواع من المشكلات، ولكن لم يتم تصميمها للتعامل مع الحالة الدقيقة التي حدثت صباح الاثنين الماضي.


واعتذرت "غوغل" في بيانها "عن مدى تأثير هذا الحادث على عملائنا وشركاتهم"، وأكدت أنها تتعامل مع أي حادث يؤثر على عملائها بمحمل الجد، لا سيما الحوادث التي تمتد عبر مناطق متعددة.


وأكدت شركة "غوغل" أنها تخطط لتنفيذ إجراءات جديدة لمنع حدوث أعطال مشابهة في المستقبل.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
twitter

تويتر يتيح طلبات توثيق الحسابات في 2021

qmyMZHl-696x464

قبل الشراء.. غوغل يمنحك فرصة اختبار أدوات الماكياج على الهاتف

Instagram_pexels_5

ميزات جديدة على إنستغرام .. ما علاقتها بـكوفيد 19؟

-واتساب-whatsapp-2020-احدث-إصدار-10-حيل-مدهشة-للواتس-اب--6xolh2m2zo1uud8llavartdpmxayrn6zw7sz72ouu37

واتساب يتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة أجهزة الكمبيوتر خلال 2021

تنزيل

بعد تعطله.. طريقة واحدة لإصلاح تطبيق إنستغرام

Business-Google-CV-Testing-857520746

غوغل تقدم اختبار كوفيد-19 مجانا لجميع موظفيها في الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
أفضل تطبيقات ممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية

ابتكار جديد من غوغل لدعم الرياضة واللياقة البدنية

wjoel_1777_180403_youtube_003.0

يوتيوب تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

5fbda3d34c59b70ca0550104

غوغل تنوي حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة

daf9363f-5138-4f2d-b90b-b2d7f05cb9a8

يوتيوب يبدأ فى اختبار بث 8K

202011231221117258_Google-testing-paid-service-Task-Mate-in-India_SECVPF

غوغل تختبر تطبيقا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية

merlin_165432900_56dc2cb2-498d-404d-b7fe-83d7baf43977-mobileMasterAt3x

لأول مرة .. غوغل تصارح مستخدميها بما تفعله ببياناتهم