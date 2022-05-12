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الخميس، 12-05-2022 12:04 م

غوغل تكشف عن أجهزة جديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا النقاب عن أجهزة جديدة تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين والمعروف باسم ”Google I/O 2022“.

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وأعلنت الشركة عن هاتف ”Pixel 6a“ وسماعة أذن لاسلكية ”Pixel Buds Pro“ وهاتفي“Pixel 7″ و“Pixel 7 Pro“، جنبًا إلى جنب مع ساعة ذكية تسمى ”Pixel Watch“ وحهاز لوحي جديد سمّته ”Pixel Tablet“.

Pixel 6a
أطلقت الشركة عليه لقب ”الهاتف المثالي في الفئة الاقتصادية“، ويتميز بنفس التصميم الأساسي مثل شقيقيه ”Pixel 6″ و“6 Pro“ اللذين تم إصدارهما في أواخر عام 2021.
ويضم الهاتف شريط كاميرا في الخلف، ولكن مع مصفوفة كاميرا معاد تصميمها قليلا، حيث توجد مساحة أوسع للكاميرات لتظهر كمصفوفة واحدة، بدلا من أن يكون لكل كاميرا فتحة خاصة بها.

 

Pixel Buds Pro
أعلنت ”غوغل“ في المؤتمر السنوي للمطورين عن سماعة أذن لاسلكية جديدة أطلقت عليها اسم، ”Pixel Buds Pro“، والتي حصلت على ترقيات كبيرة عن شقيقتها ”Pixel Buds“. وتتمتع ”Buds Pro“ بتصميم جديد يتناسب بشكل أفضل مع آذان المستخدمين.
وللارتقاء إلى مستوى الاسم الاحترافي، فإن ”Pixel Buds Pro“ مليئة بالميزات، مثل إلغاء الضوضاء النشط الذي يستفيد من شريحة مصممة خصيصا لمنع الضوضاء البيئية. وهناك أيضا وضع شفافية يسمح بإدخال الأصوات البيئية من حول المستخدم، وهو أمر مفيد في السفر أو المشي في شارع مزدحم.

 

Pixel Watch
وأخيرًا، أعلنت ”غوغل“ عن ساعتها الذكية، ”Pixel Watch“ التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة. ولم تدل ”غوغل“ بالمزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية، لكنها اكتفت بأن ”Pixel Watch“ ستعمل بنظام تشغيل ”Wear OS“ المطور من الشركة.

وسيكون للساعة تكامل وثيق مع ”Fitbit“، وتتميز بمساعد ”غوغل“ (أو Google Assistant)، وسيكون هناك خيار ”LTE“. وستتوفر أيضا محفظة غوغل لمدفوعات الهاتف المحمول وخرائط غوغل للحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة على الساعة.

Pixel 7 و 7 Pro
عرضت ”غوغل“ صورا لهاتفي ”Pixel 7″ و“Pixel 7 Pro“ المقرر طرحهما الخريف المقبل. وتشبه الهواتف إلى حد كبير تصميمات العام الماضي من هواتف ”Pixel“، ولكن مع  مصفوفة الكاميرا ذاتها التي ظهر بها هاتف ”Pixel 6a“.

Pixel Tablet
وُصف بالحدث الأبرز في المؤتمر، إذ أعلنت ”غوغل“ عودتها من الباب الكبير إلى سوق الأجهزة اللوحية. وكشفت الشركة عن جهازها اللوحي الجديد، ”Pixel Tablet“، الذي سيتم إطلاقه العام المقبل.

 

ارم نيوز

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