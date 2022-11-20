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الأحد، 20-11-2022 03:04 م

غوغل تكشف عن خصائص جديدة للخرائط والبحث والتسوق

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الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل طرح مجموعة جديدة من الخصائص لخدمات "غوغل مابس" ومحرك البحث وغوغل شوبنغ للتسوق، التي أعلنتها لأول مرة خلال مؤتمر سيرش أون في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع الخصائص الجديدة، يمكن لمستخدمي محرك بحث غوغل البحث عن طبقه مفضل في أي مطعم مجاور، ويمكن  للمستخدم كتابة "مكرونة بالجبن قريبة مني" ليعرض المحرك المطاعم المجاورة التي تقدمها، ويمكن للمستخدم العثور على مزيد من المعلومات مثل  ثمن الطبق أو مكوناته وغير ذلك.

كما طرحت غوغل خصائص جديدة في خدمة غوغل مابس، تشمل خاصية لايف فيو التي تتيح البحث المرئي عن الأماكن في العديد من المدن مثل لندن، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وطوكيو.

وقالت غوغل في بيان عبر الإنترنت: "افترض أنك ستزور نيويورك وتريد التسوق ومقابلة الأصدقاء. ارفع الهاتف وانقر رمز الكامير في صفحة محرك البحث، لرؤية المتاجر القريبة وغيرها من الأماكن المطلوبة مثل المقاهي، والبنوك، وماكينات الصراف الآلي. ومع استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في الأسهم والاتجاهات، يمكن رؤية الاتجاه وكيفية الوصول إلى المكان المطلوب".

كما تتيح غوغل استخدام محرك البحث للعثور على أفضل محطات شحن للسيارات الكهربائية، حيث يمكن للمستخدم البحث عن "محطات شحن السيارات الكهربائية" واختيار مرشح "شحن سريع" وتحديد المحطات التي تتوافق مع نوع قابس السيارة الكهربائية.

وقالت جوجل إن خاصية مكتبتها للصور الجديدة تقدم 148 طرازاً تمثل طيفاً متنوعاً من ألوان البشرة والأعمار والجنس وشكل الوجه والملامح العرقية وأنوع البشرة ليسهل على المستخدم اختيار المنتجات التي تناسب شكله.

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