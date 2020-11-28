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السبت، 28-11-2020 01:25 م

غوغل تنوي حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة

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الوكيل الإخباري _ كشفت شركة غوغل عن نيتها حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة ، حيث سيفتقد مستخدمي تطبيق "هانغ اوتس" الشهير تدريجياً ميزة مكالمات الفيديو الجماعية .

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حيث تحتوي النسخة الجديدة من تطبيق “هانغ اوتس” المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و”آي أو إس” على أيقونة خاصة تسمح للمستخدمين بالتحول إلى تطبيق “غوغل مييت” لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.


وحسبما اشار غوغل في تدوينة سابقة انه اعتباراً من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق “هانغ آوتس” الشهير للمراسلة لتنقل حسابات المستخدمين تدريجياً إلى تطبيق “غوغل تشات” .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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