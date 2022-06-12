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الأحد، 12-06-2022 12:58 م

غوغل تواجه تحقيقا بريطانياً جديداً في سلوك مضاد للمنافسة

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الوكيل الإخباري - أطلقت المملكة المتحدة تحقيقا جديدا بشأن تطبيق غوغل بلاي بناء على شبهات تتعلق بسلوك مضاد للمنافسة، فيما أنهت هيئة المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار دراسة واسعة لهيمنة شركتي ألفابت وأبل على أنظمة الهواتف الجوالة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.  

بدأت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقاً في خرق لقانون المنافسة من جانب غوغل بشأن توزيعها لتطبيقات الهواتف الذكية في المملكة المتحدة ،وحددت العديد من التدخلات الأخرى المحتملة للتصدي لهيمنة عمالقة وادي السليكون "سيليكون فالي" في موجة من الإعلانات التي صدرت يوم الجمعة.

وقالت الهيئة إنها تخطط أيضاً لفتح تحقيق آخر في القوة السوقية لأبل وغوغل في متصفحات الهواتف الذكية وقيود أبل على الألعاب السحابية. ولم يرد ممثلو غوغل على الفور على طلبات بالتعقيب.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق أندريا كوسيلي، في بيان إن إعلانات اليوم الجمعة تضاف إلى ثماني قضايا مفتوحة حالياً ضد شركات تكنولوجيا عملاقة.

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