"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- طالبت الحكومة الأميركية، الجمعة، قاضياً فدرالياً بإصدار أمر بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن التغييرات التي وعدت بها الشركة غير كافية لوقف احتكارها السوقي.

وتتهم وزارة العدل وولايات أميركية متعددة غوغل بـالتحكم بشكل غير قانوني في سوق الإعلانات الرقمية، خصوصاً المنصات التي تبيع فيها المواقع مساحاتها الإعلانية وتجرى فيها المعاملات، مما يمنحها سيطرة كبيرة على الطلب الإعلاني.



وأوضحت المسؤولة في وزارة العدل غايل سلايتر عبر منصة "إكس" أن الحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل لإتاحة المنافسة، بينما أكدت الشركة أن هذا الاقتراح يسبب زعزعة للسوق وأن فصل أنشطتها تقنياً مستحيل.



يُذكر أن هذه ثاني دعوى مكافحة احتكار تُرفع ضد غوغل هذا العام، ضمن حملة حكومية لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، رغم استمرار أرباح الشركة الكبيرة من الإعلانات، التي سجلت أكثر من 102 مليار دولار إيرادات في الربع الثالث.