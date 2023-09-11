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الإثنين، 11-09-2023 03:16 م

غوغل تواجه محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار

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الوكيل الإخباري- تواجه شركة غوغل أكبر تحدّ قانوني لها على الإطلاق أمام محكمة في واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث تحاول تفادي اتهامات من الحكومة الأمريكية بأنها تصرفت بشكل غير قانوني لتعزيز هيمنتها الساحقة على البحث عبر الإنترنت.

وعلى مدى عشرة أسابيع من الشهادات التي تضم أكثر من 100 شاهد، ستحاول غوغل إقناع القاضي الفيدرالي بأن القضية التاريخية التي رفعتها وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.

وتعد هذه المحاكمة أكبر قضية مكافحة احتكار أمريكية ضد شركة تكنولوجيا كبيرة، منذ أن تولى نفس القسم محاكمة شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين من الزمن بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز الخاص بها.

وقال جون لوباتكا، من كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا: "لقد تقدمت التكنولوجيا كثيراً خلال 20 عاماً، لذا فإن نتائج هذه القضية سيكون لها تأثير قوي على كيفية عمل منصات التكنولوجيا في المستقبل".

وتتركز قضية غوغل على ادعاء الحكومة بأنها قامت بشكل غير قانوني بتزويد هيمنتها على البحث عبر الإنترنت، من خلال إبرام عقود حصرية مع صانعي الأجهزة ومشغلي الهواتف المحمولة وغيرها من الشركات التي لم تترك للمنافسين أي فرصة للمنافسة. 

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