غوغل وآبل تتخذان خطوات ملحوظة لإطلاق توافق ماتر للمنزل الذكي

الوكيل الإخباري - أطلقت غوغل مؤخراً ميزة “هوم ديفيلوبر كونسول” والتي تساعد المطورين على إضافة أجهزة “ماتر” إلى نظامها الأساسي للمنزل الذكي. كما أعلنت آبل هذا العام في مؤتمر المطورين، أن نظام iOS 16 سيدعم أجهزة “ماتر” أيضاً.



يعتبر “ماتر” معياراً جديداً للاتصال بالمنزل الذكي ويَعِد بتوحيد جميع أجهزتك المتصلة، مما يسهل على المنظم الذكي الخاص بك التحدث إلى أي شخص باستخدام أي مساعد صوتي أو تطبيق المنزل الذكي الذي تختاره.



وظهرت قائمة خيارات جديدة في الإعدادات تحت مسمى “ملحقات ماتر” على كل من أجهزة آيباد وآيفون التي تعمل بالإصدار التجريبي. لا توجد ملحقات متوافقة حصرياً مع “ماتر” حتى الآن، ولكن المطورين والمصنعين يختبرون العديد من البرامج قبل الإطلاق المتوقع لبرنامج “ماتر” هذا الخريف.

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وقد سلط عرض توضيحي في مؤتمر IFA التقني في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء على إحدى ميزات “ماتر” الأساسية وهي التحكم متعدد المشرفين. وشاركت آبل في برنامج “ماتر” منذ أن بدأت كأحد الأعضاء المؤسسين له، جنباً إلى جنب مع غوغل وسامسونغ وأمازون.

وتشير بعض لقطات الشاشة التي ظهرت اليوم أيضاً أن غوغل في طريقها إلى إضافة قسم “ملحقات ماتر” إلى نظام التشغيل الخاص بها.



كل هذا النشاط يجعل من المرجح بشكل متزايد أن تحقق ماتر هدفها في حدث الخريف على الرغم من التأخيرات المتعددة السابقة.

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