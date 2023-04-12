غوغل وأمازون تشجع الموظفين على الاستقالة.. براتب عام

الوكيل الإخباري - واصل عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون تسريح الموظفين. من ميتا إلى أمازون وغوغل، قامت 570 شركة تكنولوجية كبيرة بتسريح 168،918 موظفاً هذا العام حتى الآن.



وبينما حدثت عمليات التسريح على مستوى العالم، فإن بعض عمالقة التكنولوجيا يكافحون لحمل موظفيهم على الاستقالة في الدول الأوروبية. وفي بعض البلدان الأوروبية، لا تستطيع الشركات فصل الموظفين دون مناقشة الأمر مع الهيئات والمجالس المحلية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الموظفين. ويتعين على الشركات قانوناً التشاور مع هذه المجالس قبل تنفيذ عمليات التسريح، والتي تنطوي على عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً لجمع البيانات والمناقشات وخيار الاستئناف".

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وتسعى غوغل للحصول على المساعدة من هذه المجموعات في فرنسا وألمانيا لحل مشكلات تسريح العمال. وبحسب ما ورد طلبت Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة غوغل، من الموظفين الاستقالة طواعية والحصول على حزم إنهاء خدمة جيدة في فرنسا.

إلى جانب ذلك، تقدم أمازون أيضاً حزمة إنهاء الخدمة لمدة عام واحد لبعض كبار المديرين الذين يتمتعون بخبرة تتراوح بين 5 و 8 سنوات إذا استقالوا طواعية. كما يعرض عملاق التجارة الإلكترونية إجازة للموظفين المغادرين حتى يمكن استثمار أسهمهم ودفعها كمكافآت".



وفي ألمانيا، تقوم أمازون بفصل الموظفين الذين هم في فترات اختبارهم وتعرض عليهم خيار الاستقالة طواعية. وبشكل منفصل، تخطط غوغل لخفض 500 من قوتها العاملة في المملكة المتحدة. وسيتم تقديم حزم إنهاء الخدمة السرية لهؤلاء الموظفين.



وفي الأسبوع الماضي، قامت أمازون بتسريح حوالي 100 موظف في أقسام ألعاب الفيديو التابعة لها كجزء من التخفيضات الأوسع نطاقاً، مما أثر على العاملين في Prime Gaming و Game Growth واستوديو الشركة في سان دييغو.



وكافحت أمازون للاستفادة من مواردها في الألعاب، بما في ذلك من خلال قناتها Crown، وهي عرض ترفيهي على خدمة البث على Twitch. وقطع Twitch مؤخراً حوالي 400 وظيفة. واستقال مايك فرازيني، رئيس Amazon Game Studios، العام الماضي. وأعلن جون سميدلي، المدير التنفيذي المخضرم للألعاب، الذي ساعد في إدارة مكتب سان دييغو، عن خططه للمغادرة في يناير (كانون الثاني)|.

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