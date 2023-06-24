غوغل يخطط لتقديم ميزة 'دويت' الجديدة في جداول البيانات

الوكيل الإخباري - قام غوغل بتقديم ميزة "دويت" الجديدة، في المستندات والعروض التقديمية، ويعمل الآن على توسيعها لتشمل جداول البيانات.
كشف غوغل في تغريدة عن طرح ميزة "مساعدتي في التنظيم" التي تساعد أثناء العمل في بقاء جداول بيانات غوغل منظمة، وللوصول إلى ذلك يجب وصف ما يريد المرء تحقيقه، وستقوم جداول البيانات بإنشاء قوالب مخصصة لمساعدته على البدء.
كيف ستعمل الميزة في "جداول البيانات"؟
تظهر للمستخدمين لوحة جانبية فيها ميزة "ساعدني بالتنظيم" في جداول البيانات، ويمكن للمستخدمين إدخال المتطلبات في هذه اللوحة، على سبيل المثال: "جدول أعمال لحدث إطلاق مبيعات ليوم واحد مع وصف الجلسة وحالتها. ويعطى للمستخدمين خيار الإدراج، والجدول وتخصيصه بشكل أكبر، والقصد من ذلك جعل التتبع والتنظيم المعقدين أسهل بكثير.
وقام غوغل بإضافة هذه الميزة لنظامي آي أو إس و أندرويد، ويتوفر للمستخدمين خيار النقر على زر الإنشاء والوصول إلى ميزة "ساعدني في الكتابة" في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، من خلال إدخال مطالبات مثل "رسالة شكر لمقابلة وظيفة" أو "طلب وظيفة"، سينشئ الذكاء الاصطناعي مسودة بريد إلكتروني يمكن للمستخدمين تعديلها أو مراجعتها قبل النقر في النهاية على زر الإرسال.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات حول النص الذي تم إنشاؤه، أو إنشاء نسخة جديدة من النص من خلال النقر بسهولة على خيار "إعادة الإنشاء".
وكذلك، في "العروض التقديمية"، توجد ميزة "ساعدني على التنظيم"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور ومرئيات يمكن أن تتوافق مع نص العرض التقديمي.
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