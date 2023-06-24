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السبت، 24-06-2023 02:17 م

غوغل يخطط لتقديم ميزة 'دويت' الجديدة في جداول البيانات

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الوكيل الإخباري - قام غوغل بتقديم ميزة "دويت" الجديدة، في المستندات والعروض التقديمية، ويعمل الآن على توسيعها لتشمل جداول البيانات.

كشف غوغل في تغريدة عن طرح ميزة "مساعدتي في ‏التنظيم" التي تساعد أثناء العمل ‏‎ ‎في بقاء ‏‎ ‎جداول ‏بيانات‎ ‎غوغل‎ ‎منظمة، وللوصول إلى ذلك يجب وصف ما ‏يريد المرء تحقيقه، وستقوم جداول البيانات بإنشاء قوالب ‏مخصصة لمساعدته على البدء. ‏‎

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كيف ستعمل الميزة في "جداول البيانات‎"‎؟‎
تظهر للمستخدمين لوحة جانبية فيها ميزة "ساعدني بالتنظيم" في جداول البيانات، ويمكن للمستخدمين إدخال ‏المتطلبات في هذه اللوحة، على سبيل المثال: "جدول أعمال ‏لحدث إطلاق مبيعات ليوم واحد مع وصف الجلسة وحالتها.‏‎ ‎ويعطى‎ ‎للمستخدمين خيار الإدراج، والجدول وتخصيصه ‏بشكل أكبر، والقصد من ذلك جعل التتبع والتنظيم المعقدين ‏أسهل بكثير‎.‎


وقام غوغل‎ ‎بإضافة هذه الميزة‎ ‎لنظامي‎ ‎آي أو ‏إس‎ ‎و‎ ‎أندرويد، ويتوفر للمستخدمين خيار النقر على زر ‏الإنشاء والوصول إلى ميزة‎ "ساعدني في الكتابة" ‎في الزاوية ‏اليمنى السفلية من الشاشة‎، من خلال إدخال مطالبات مثل ‏‏"رسالة شكر لمقابلة وظيفة" أو "طلب وظيفة"، سينشئ ‏الذكاء الاصطناعي مسودة بريد إلكتروني يمكن للمستخدمين ‏تعديلها أو مراجعتها قبل النقر في النهاية على زر الإرسال‎.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات حول ‏النص الذي تم إنشاؤه، أو إنشاء نسخة جديدة من النص من ‏خلال النقر بسهولة على خيار "إعادة الإنشاء".‏


وكذلك، في "العروض التقديمية"، توجد ميزة "ساعدني على ‏التنظيم"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور ومرئيات ‏يمكن أن تتوافق مع نص العرض التقديمي.

 

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