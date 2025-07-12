غوغل يطلع سراً على محادثاتك في "واتساب".. إليك طريقة إيقافه!

ما الذي تغير؟
أصبح بإمكان Gemini إرسال رسائل عبر واتساب وتنفيذ أوامر بداخله دون إذن مباشر.
غوغل تقول إن الهدف هو "تسهيل التفاعل"، حتى إذا كانت إعدادات تتبع الأنشطة مغلقة.
ما المخاطر؟
قد تخضع محادثات Gemini للمراجعة البشرية لتحسين الأداء.
الخبراء يرون أن الوصول التلقائي "ينتهك مبدأ الموافقة المستنيرة".
طريقة تعطيل الخاصية ليست واضحة وقد تعرّض بيانات المستخدمين للخطر.
كيف توقف Gemini عن الوصول لتطبيقاتك؟
ادخل إلى الإعدادات > التطبيقات > Gemini، ثم قم بتعطيله.
داخل تطبيق Gemini، انتقل إلى الملف الشخصي وأوقف امتدادات التطبيقات.
لتعطيل تتبع النشاط كليًا، أغلق خيار "Gemini Apps Activity" من الملف الشخصي.
غوغل أوضحت أن البيانات تُخزن مؤقتًا لمدة تصل إلى 72 ساعة لأغراض المراجعة الأمنية، حتى مع إيقاف التتبع.
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