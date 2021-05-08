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السبت، 08-05-2021 11:16 ص

غوغل يغني لمستخدميه من أجل التطعيم بلقاح كورونا - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير، الجمعة، أن شركة "غوغل" الأمريكية طرحت أغنية لحث مستخدميها على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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وبحسب موقع "أندرويد بوليس"، فإن أغنية اللقاح يؤديها مساعد غوغل الصوتي، ومن الممكن اختيار في إعدادات الهاتف ما إذا كان المؤدي ذكرا أم أنثى.
وتقول كلمات الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره على بناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا".

 


وأضافت: "إن اللقاحات آمنة وهي خطوة مهمة تجاه العودة من الإغلاق وإلى مصافحة الأيدي من جديد والذهاب إلى مكان لم نتمكن من زيارته منذ أشهر، حماية أنفسنا والعالم في وقت واحد".


وتابعت: "لقد عمل العلماء على اللقاح ليل نهار وفي وقت قياسي ووجدوا وسيلة، إنهم مثل الأبطال الخارقين بقفازاتهم وأقنعتهم الطبية، يساعدوننا على العودة إلى ما نحب".

واستقبل العالم خلال الفترة الماضية العديد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزها "سبوتنيك V" الروسي، و"فايزر/ بيونتك" الأمريكي، واللقاح البريطاني "أسترا زينيكا" من تطوير جامعة أوكسفورد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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