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الخميس، 30-06-2022 01:46 م

فايرفوكس يزيل التتبع تلقائيًا من عناوين المواقع

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الوكيل الإخباري - طرحت مؤسسة موزيلا الإصدار 102 من متصفح فايرفوكس مع ميزة خصوصية جديدة تمنع مواقع مثل فيسبوك من تتبعك عبر مواقع الويب من خلال إزالة التصنيفات من عناوين URL المستخدمة لتتبعك.

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وتستخدم العديد من الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تصنيفات استعلام URL مخصصة لتتبع النقرات على الروابط. وعلى سبيل المثال، تربط فيسبوك تصنيف استعلام fbclid بالروابط الصادرة لتتبع النقرات.


ومع إصدار فايرفوكس 102، أضافت موزيلا ميزة تجريد تصنيف الاستعلام الجديدة التي تعمل تلقائيًا على تجريد العديد من تصنيفات الاستعلام المستخدمة للتتبع من عناوين URL عند فتحها، سواء كان ذلك عن طريق النقر فوق ارتباط أو لصق عنوان URL في شريط العناوين.


ومن المحتمل أنك لاحظت هذه الاستعلامات عند النقر فوق ارتباط يأتي من فيسبوك، وعلى سبيل المثال.

 

بدلاً من عرض https://www.aitnews.com/example.html، فقد يعرض شيئًا مثل https://www.aitnews.com/example.html?fbclid=aa7-V4yb6Yfit_9_Pd.


وهذا الخليط من الأحرف بعد علامة الاستفهام هو تصنيف استعلام يمكن أن يخبر الشركة أنك نقرت على رابط، مما يساعدها في تصنيفك ضمن حساب لاستهداف بالإعلانات.


وإذا قمت بتمكين ميزة التجريد في أحدث إصدار من المتصفح، فإنه يزيل هذا الخليط من الأحرف بعد علامة الاستفهام قبل تحميل عنوان URL. وتعمل الميزة عبر قائمة الحظر وتغطي فيسبوك و Olytics و Drip و Vero و HubSpot و Marketo.

 

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