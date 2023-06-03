فايرفوكس ينهي الدعم الأمني لنظام ويندوز 8 وما قبل

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "موزيلا" أنها ستتوقف عن دعم مستخدمي "ويندوز" الذين ما زالوا على نسخ 8 و7 من نظام تشغيل شركة مايكروسوفت.



وأضافت المؤسسة المالكة لمتصفح "فايرفوكس" الشهير في تحديث لها على الإنترنت أن وقف الدعم التقني سيطال أيضاً الأجهزة التي تعمل على أنظمة تشغيل ماك "10.12" و"10.13" و"10.14".

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وأوضحت المؤسسة أن مستخدمي متصفح فايرفوكس على الأنظمة المذكورة آنفاً سيتم نقلهم إلى نسخة "إصدار الدعم الممتد" استثنائياً حتى 2024.

ومع الإصدار 115 من فايرفوكس، سيتوقف المستخدمون على أنظمة التشغيل المذكورة من الحصول على الدعم الأمني والتقني لحماية أعمالهم على الإنترنت من تصفح للمواقع الإلكترونية والتعامل على منصات التواصل الإجتماعي أو إجراء العمليات المصرفية على الشبكة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإصدار يوليو (تموز) المقبل.

وعلل المطورون لدى "موزيلا" بأن شركة "مايكروسوفت" كانت أنهت دعمها الأمني لأنظمة تشغيل 8 و8.1 و7 منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من إدراكها لثغرات أمنية في نظام التشغيل، ناصحة المستخدمين بالانتقال إلى نظام "ويندوز 11"، والوضع مشابه للإصدارات الثلاثة من macOS.

يذكر أن فايرفوكس ليست الجهة الأولى التي سحبت دعمها لأنظمة تشغيل 8 و 7، إذ سبقها متصفح غوغل كروم، ومايكروسوفت إيدج منذ فترة طويلة.

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