"فخ الشحن وعقدة الاقتران".. السماعات السلكية تستعيد عرشها

الوكيل الإخباري- تشهد سوق الأجهزة الصوتية تحولًا لافتًا مع عودة السماعات السلكية إلى الواجهة، في وقت كان يُعتقد فيه أن تقنيات البلوتوث قد حسمت المنافسة لصالحها. وتشير تقارير حديثة إلى أن هذا التحول لا يقتصر على الحنين إلى الماضي، بل يعكس تغيّرًا حقيقيًا في تفضيلات المستخدمين.

ارتفاع المبيعات

بعد سنوات من التراجع، سجلت مبيعات السماعات السلكية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 20% خلال عام 2026. ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على تحول تدريجي في سلوك المستهلكين، الذين بدأوا يعيدون النظر في مزايا الأجهزة التقليدية. وقد بدأت هذه العودة منذ أواخر العام الماضي، لتتحول سريعًا إلى اتجاه واضح داخل السوق التقنية.



جودة الصوت

يرى خبراء الصوت أن أحد أبرز أسباب هذا التحول هو جودة الصوت، إذ توفر السماعات السلكية أداءً أفضل مقارنة بنظيراتها اللاسلكية في الفئات المتوسطة. كما أنها تخلو من مشكلات الانقطاع أو الضغط الصوتي المرتبط بتقنيات البلوتوث، ما يمنح تجربة استماع أكثر استقرارًا. وببساطة، يفضل كثير من المستخدمين الأجهزة التي تعمل فور توصيلها دون تعقيدات تقنية.



البساطة في الاستخدام

في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الذكية، أصبحت البساطة عامل جذب رئيسي. فالسماعات السلكية لا تحتاج إلى شحن أو اقتران، ما يجعل استخدامها أكثر سهولة. ويرى البعض أن هذا النمط يعكس رغبة في الابتعاد عن التعقيد الرقمي المتزايد والعودة إلى تجربة أكثر مباشرة. كما يشعر بعض المستخدمين بأن هذا النوع من الاستخدام يعزز التركيز ويجعل تجربة الاستماع أكثر متعة.



عنصر جمالي

لم يعد الأمر مقتصرًا على الأداء فقط، إذ تحولت السماعات السلكية إلى عنصر جمالي وثقافي. فقد ظهرت بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت جزءًا من أسلوب الحياة لدى فئات من الشباب، مدعومة بظهور عدد من المشاهير وهم يستخدمونها. ويرى البعض أنها تعكس أسلوبًا بسيطًا وغير متكلف، في مقابل الطابع العصري الخفي للسماعات اللاسلكية.



تحديات قائمة

رغم هذه العودة، لا تخلو السماعات السلكية من العيوب، أبرزها اختفاء منفذ السماعات التقليدي في العديد من الهواتف الحديثة. ويضطر المستخدمون إلى استخدام محولات أو نسخ تدعم USB-C أو Lightning، وهو ما قد يمثل عائقًا للبعض. ومع ذلك، يبدو أن هذه التحديات لم تمنع شريحة واسعة من المستخدمين من العودة إليها.



تحول في السلوك

في المجمل، تعكس عودة السماعات السلكية تحولًا أعمق في سلوك المستخدمين، يجمع بين البحث عن الجودة والبساطة، إلى جانب التأثيرات الثقافية والموضة.