"فراشة ومخلل ونيزك".. اقتراح إضافة رموز تعبيرية جديدة

ومن المتوقع أن تضيف أبل هذه الرموز إلى أجهزة آيفون مع تحديثات نظام iOS 20.4 في ربيع 2027، بعد أن تبدأ الشركات المختلفة بتصميم نسخها الخاصة وفق مسودات اتحاد Unicode بمجرد اعتماد الرموز رسمياً.
ويأتي هذا في ظل اهتمام متزايد بالرموز التعبيرية، رغم تراجع الإقبال على الإضافات السنوية بعد إطلاق ميزة Genmoji في iOS 18 التي تتيح للمستخدمين تصميم رموزهم الخاصة عبر أوصاف نصية.
ويعد مشروع يونيكود مرجعاً دولياً لترميز النصوص والبرمجيات عبر أنظمة تشغيل متعددة، ويغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل معالجة الأحرف، تحويل المجموعات، تحليل التواريخ والأرقام، ودعم اللغات المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
احذر فخ "الاقتران الوهمي" الجديد.. يخترق حسابك على واتساب دون أن تشعر
-
"تشات جي بي تي" يقتحم مجال الصحة النفسية والبدنية
-
في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر
-
لماذا تثير «روبلوكس» القلق؟ 3 مخاطر اجتماعية تهدد الأبناء
-
عميق ويعتمد التفاعل الصوتي.. تسريبات تكشف ملامح أول جهاز من "OpenAI"
-
كيف تحمي جهازك بعد توقف تحديثات ويندوز 10؟
-
بابتكارات نوعية.. معرض CES 2026 يكشف ملامح مستقبل التكنولوجيا
-
الذكاء الاصطناعي في 2026.. بين الوعود الضخمة والقيمة الحقيقية