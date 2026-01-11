"فراشة ومخلل ونيزك".. اقتراح إضافة رموز تعبيرية جديدة

الوكيل الإخباري- كشف اتحاد Unicode عن قائمة Unicode 18 للرموز التعبيرية المقترحة لعام 2027، والتي تتضمن وجها مبتسماً بعيون ضيقة، إشارات الإبهام، فراشة الملك، مخللاً، منارة، نيزكا، ممحاة، وشبكة بمقبض، وغيرها.

اضافة اعلان



ومن المتوقع أن تضيف أبل هذه الرموز إلى أجهزة آيفون مع تحديثات نظام iOS 20.4 في ربيع 2027، بعد أن تبدأ الشركات المختلفة بتصميم نسخها الخاصة وفق مسودات اتحاد Unicode بمجرد اعتماد الرموز رسمياً.



ويأتي هذا في ظل اهتمام متزايد بالرموز التعبيرية، رغم تراجع الإقبال على الإضافات السنوية بعد إطلاق ميزة Genmoji في iOS 18 التي تتيح للمستخدمين تصميم رموزهم الخاصة عبر أوصاف نصية.



ويعد مشروع يونيكود مرجعاً دولياً لترميز النصوص والبرمجيات عبر أنظمة تشغيل متعددة، ويغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل معالجة الأحرف، تحويل المجموعات، تحليل التواريخ والأرقام، ودعم اللغات المختلفة.