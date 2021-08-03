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الثلاثاء، 03-08-2021 12:54 م

فرنسا تحارب احتكار جوجل واستراتيجياتها

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الوكيل الإخباري - تعاني جوجل في عدد من البلدان من الغرامات والمساءلات القانونية، إلا أن أكبر مشاكلها تحدث داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي عرّض العملاقة الأمريكية لمشاكل قانونية عديدة.

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ومن أبرز الدول التي تلاحق جوجل بلا كلل هي فرنسا، وقد ذاع صيت المشرعة الفرنسية Isabelle de Silva في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما قادت تحقيقات وصلت إلى تعريض الشركة لغرامة بقيمة 220 مليون يورو أوروبي.

 

تعرضت الشركة لغرامة بقيمة 220 مليون أوروبي كان حدثًا قويًا، إلا أن de Silva لم تكتفي بالأمر، حيث قامت بتغريمها مرة أخرى في قضية أخرى، وذلك بقيمة 500 مليون يورو أوروبي، أي نصف مليار! وهو ما يظهر مدى اهتمام فرنسا باللحاق بجوجل وسلوكياتها غير المقبولة بالنسبة لهم.


حققت الشركة في الربع الماضي لوحده ما وصل إلى 61.9 مليار دولار أمريكي كإيرادات، لذلك فالقيمة المادية للغرامات ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لها.

وقيمة الغرامات التي فرضت عليها لم تكن السبب الرئيسي للانتشار الإعلامي لهذه القضايا، بل هناك سبب آخر قد يكون أكثر خطورة، وهو أن جوجل لم تقم بالدفاع عن نفسها ضمن تلك القضية.

 

واعترفت جوجل بصحة كل ما تم ذكره في ملفات القضية. كما وعدت بأنها ستقوم بإحداث تغييرات كبيرة على طريقة عملها وذلك في جميع بلدان العالم وليس في فرنسا فقط.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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