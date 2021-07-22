فرنسا تطور سفنا عسكرية جديدة لهولندا وبلجيكا - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية، أن فرنسا ستطور سفنا عسكرية للجيشين البلجيكي والهولندي.

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وتبعا للموقع، فإن مصنع بناء السفن الفرنسي Piriou شهد مؤخرا احتفالية رسمية مخصصة للبدء بتطوير سفن عسكرية كاسحة للألغام مخصصة لسلاحي البحرية في بلجيكا وهولندا.



وأشار، إلى أن مصنع Piriou سيتعاون مع شركة Kership لبناء 12 سفينة من طراز Inspector 125، وأول سفينة سينتجانها من هذا الطراز من المفترض أن تسلم لبلجيكا عام 2024، بينما ستستلم هولندا سفينتها الأولى من هذا النوع عام 2025.



وستحصل السفن الـ 12 المذكورة وفقا لمطوريها على مركبات موجهة متعددة الاستخدامات، بما فيها قوارب مسيرة صغيرة ستستعمل في عمليات الكشف وتدمير الألغام البحرية، وعلى أحدث تقنيات التوجيه وأجهزة الرادار ومعدات اكتشاف الألغام والأهداف البحرية المعادية.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Inspector 125 المعدلة 82 مترا، ، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 33 شخصا، فضلا عن أنها مجهزة بقوارب وغواصات مسيرة، ومدافع من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.



المصدر: روسيا اليوم