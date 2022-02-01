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فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

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الثلاثاء، 01-02-2022 04:51 م

فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

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الوكيل الاخباري-ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة غوغل فشلت في محاولة التملص من غرامة مالية كبيرة فرضتها عليها فرنسا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهيئات المختصة بحماية حقوق مستخدمي الإنترنت في فرنسا قررت تغريم شركة غوغل بمبلغ 112 مليون دولار، بعد أن ارتأت الهيئات أن الشركة خالفت قوانين حماية حقوق المستخدمين في البلاد، واعتبرتها "مذنبة لسوء إدارتها لمواضيع ملفات تعريف الارتباط عبر الشبكة العنكبوتية".

واعتبرت الهيئات أن لجنة حماية البيانات في فرنسا كانت محقة بالاتهامات التي وجهتها لغوغل حول الموضوع المذكور، إذ اعتبرت اللجنة "أن غوغل لا تقدم بيانات كافية للمستخدمين حول موضوع ملفات تعريف الارتباط التي يمكن استغلالها لأهداف تجارية أحيانا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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