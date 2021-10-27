فوتوشوب يحصل قريبًا على خيار التحضير كـ NFT

الوكيل الإخباري - تطلق شركة أدوبي نظامًا مدمجًا في فوتوشوب يمكنه، من بين أشياء أخرى، المساعدة في إثبات أن الشخص الذي يبيع NFT هو الشخص الذي صنعه.

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ويطلق عليه اسم Content Credentials، ويتمكن بائعو NFT من ربط معرف أدوبي بمحفظة التشفير الخاصة بهم، مما يسمح لأسواق NFT المتوافقة بإظهار نوع من الشهادات التي تم التحقق منها والتي تثبت أن مصدر الفن أصلي.

ووفقًا لسكوت بيلسكي، كبير مسؤولي المنتجات في الشركة، يتم تضمين هذه الوظيفة في فوتوشوب مع خيار التحضير كـ NFT، الذي يبدأ بالظهور بحلول نهاية هذا الشهر كنسخة معاينة.

ويقول بيلسكي إن بيانات الإسناد التي تم إنشاؤها بواسطة Content Credentials توجد عبر IPFS، وهو بروتوكول وشبكة نظير إلى نظير لتخزين البيانات ومشاركتها في نظام ملفات موزع.



ويمثل IPFS طريقة لامركزية لاستضافة الملفات حيث تكون شبكة من الأشخاص مسؤولة عن الحفاظ على البيانات آمنة ومتاحة، بدلاً من شركة واحدة (تشبه إلى حد ما طريقة عمل أنظمة التورنت).



وتقول الشركة إن أسواق NFT مثل OpenSea و Rarible و KnownOrigin و SuperRare تكون قادرة على التكامل مع Content Credentials لعرض معلومات إسناد أدوبي.



وتمثل سرقة الفن مشكلة كبيرة في عالم NFT. وهناك العديد من الأمثلة لأشخاص قاموا بسك أعمال فنية لم يبتكروها أو ليس لديهم حقوق في البلوك تشين.